Presenta Mejía Berdeja a candidato representante

SALTILLO, COAH.- Tras quedar fuera de las elecciones internas de Morena para que dicho partido postulara a su candidato a la gobernatura por Coahuila en el 2023, Ricardo Mejía Berdeja, Sub Secretario Federal de Seguridad instó a Fernando Rodríguez González, uno de sus colabores más cercanos para que se registrara como independiente.

El representante de la asociación civil México Avante Fuerte A.C. acudió al Instituto Electoral de Coahuila para hacer su registro y convertirse así en aspirante para Gobernador del Estado en los próximos comicios e hizo entrega a las autoridades electorales la documentación requería por el organismo para iniciar el proceso.

Rodríguez González dio a conocer que tiene una gran cercanía con Ricardo Mejía Berdeja y lamentó que el Partido Morena haya elegido a otro candidato, es decir, a Armando Guadiana: “El Senador sólo le ha dado pena a Coahuila, pero yo creo en el proyecto del Sub Secretario, quien es mi gran hermano de lucha y por eso estamos aquí”.

De igual manera, añadió: “Teníamos una esperanza de estar al lado de Mejía Berdeja en el camino de la transformación, éramos miles los que lo apoyamos y aunque desafortunadamente eligieron a otro, ya inicié mi registro como candidato independiente y para estar bajo las órdenes del Sub Secretario”.

Finalmente, Fernando Rodríguez González expresó que lo siguiente en el proceso es lograr recabar las firmas necesarias para que se avale cu candidatura independiente y el tiempo que otorga el Instituto Electoral de Coahuila es de un mes, por lo que confía en que los simpatizantes de Ricardo Mejía Berdeja lo apoyen.