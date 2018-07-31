Presentará Múzquiz 14 candidatas a Reina

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – Este domingo será la primera presentación de las 14 candidatas a Reina de nuestra próxima Feria de Santa Rosa, por lo cual estamos haciendo la invitación para que nos acompañen en la plaza principal a las 8:30 de la noche, informó Luis Mondragón Santos, presidente de la Feria de Santa Rosa 2018.

Indicó que la intención es que la ciudadanía vaya conociendo a cada una de ellas y para que tengan la confianza las participantes en cada una de las presentaciones que les indique el Comité de Reinado.

Por otra parte comentó que se estará realizando un concurso de Rib eye que sería el primero en este municipio, quien desee participar contará con mínimo 4 personas en el equipo, entre ellos un capitán, se le pedirá una cuota de inscripción que prácticamente será para la carne, una cachucha y un mandil.

Todo público en general podrá participar e inclusive de otros municipios, ya tenemos algunos municipios como son Acuña, Monclova, Satillo, Sabinas entre otros, agradezco también a los patrocinadores que en este momento llevamos 20, los cuales nos facilitaran los premios de este concurso, habrá rifas, empezaremos a partir de las 10 de la mañana el 1º de septiembre en los terrenos de la Feria.