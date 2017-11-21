Preside Rubén Moreira desfile Revolucionario

Nueva Rosita, San Juan de Sabinas, Coahuila.- En el marco de la celebración del 107 Aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador Rubén Moreira Valdez presenció el tradicional desfile cívico, deportivo, militar en este municipio.

Este desfile destaca a nivel nacional por ser considerado como el más largo en tiempo, ya que la duración del mismo supera en ocasiones las ocho horas.

Sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en la descubierta del contingente participó el agrupamiento motorizado de Fuerza Coahuila.

Le siguieron personal administrativo de la presidencia municipal de San Juan de Sabinas; integrantes del DIF Municipal; Policía Municipal; Policía Federal; Protección Civil y Bomberos.

Además de mil 782 alumnos de 18 planteles educativos de los niveles básico, media y superior, encabezados por la escolta y banda de guerra del Instituto Tecnológico de la Región Carbonífera.

Como cada año, cientos de familias neorrositenses salieron a las calles para ser testigos de esta columna multicolor dentro de la cual alentaban por igual los números artísticos preparados para la ocasión por alumnos de kínder, primaria, secundaria o preparatoria.

Al paso de los elementos del Ejército Mexicano, la población presente incrementó su aplauso como reconocimiento del gran apoyo que las fuerzas armadas han brindado a los coahuilenses para recuperar la paz y la tranquilidad en todo el estado, sin las cuales sería imposible realizar este tipo de eventos que reafirman nuestros valores patrios.

El gobernador Rubén Moreira Valdez, estuvo acompañado por Miriam Cárdenas Cantú, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila; José María Fraustro Siller, diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local; César Gutiérrez Salinas, alcalde de San Juan de Sabinas; coronel de Infantería DEM Alberto Rodríguez Granados, comandante del XIV Regimiento de Caballería.

Además de integrantes del Gabinete legal y ampliado del Ejecutivo; diputados locales; miembros del cabildo; funcionarios estatales y municipales.