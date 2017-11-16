Prevén otro aumento a tarifa de transporte

NUEVA ROSITA, COAH.- Por los constantes incrementos de gasolina y el gas carburante, la Unión de Permisionarios del Transporte Colectivo Combis solicitarán un nuevo incremento a la tarifa a la próxima administración. Así lo informó José Carlos Muñoz Lara, secretario de Trabajo de la Unión.

El incremento que habrán de solicitar en la próxima administración será de un peso para poder solventar los pagos que se generan a diario.

Desde hace seis años no se había autorizado ningún incremento hasta este año que la actual administración aprobó el incremento de un peso para el público en general.

Señaló José Carlos Muñoz Lara que será la primera petición que le harán llegar al próximo presidente municipal Julio Long Hernández, en espera que les autorice este incremento.

De hecho, ayer el alcalde electo Julio Iván Long Hernández abordó la unidad de la ruta Directo-Seguro con la finalidad de saludar y conocer las necesidades de la ciudadanía y de paso supervisó las condiciones de las unidades de transporte público.