Previenen contra el abuso infantil

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con la exposición de dibujos que reflejan la lucha contra la violencia, alumnos de la Escuela Primaria Independencia participaron en el “Tendedero Naranja” promovido por el Instituto Municipal de la Mujer de Ramos Arizpe.

Como parte de las acciones para continuar con la lucha por los derechos de niñas y mujeres, personal de la dependencia municipal visitó el plantel localizado en la colonia Analco para impartir una plática informativa sobre cómo identificar la violencia intrafamiliar y las acciones que pueden emprender para su cuidado.

De igual manera, pidieron la participación de los estudiantes con la realización de dibujos en los que plasmaron su sentir en torno a la problemática.

“Con todos estos dibujos realizamos un tendedero para exponerlos, y a la vez, instalamos un módulo para dar a conocer todos los servicios que ofrecemos a la población en coordinación con varias instancias”, explicó Gabriela Chávez Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

La funcionaria dijo que, a la par de estas dinámicas informativas, la dependencia municipal promueve la instalación de “buzones especiales” para que los niños puedan denunciar cualquier situación de violencia de la que sean víctima.

“Y es algo que nos ha servido mucho porque así logramos identificar casos en los que, a veces, ni escuela ni padres tienen conocimiento; de forma directa y cuidada, entablamos el acercamiento con la directiva, los padres de familia y PRONNIF para darle el seguimiento correspondiente”, destacó.