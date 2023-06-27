Prioridad atención de adultos mayores

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que la atención de las y los adultos mayores para el IMSS es una prioridad, “hombres y mujeres que tienen experiencia, sabiduría y que merecen una calidad de vida de lo mejor en la última etapa del ciclo vital”, por lo cual se desarrollan cuatro estrategias.

Subrayó que en el Instituto se forma el mayor número de médicos y personal de Enfermería especializado en Geriatría, no sólo como una institución de México, sino en toda América Latina.

Expuso que con la creación del programa GeriatrIMSS, se contribuye a mantener y mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de los adultos mayores.

“Actualmente este programa se lleva a cabo en 154 hospitales de Segundo y Tercer nivel, y en 46 Unidades de Medicina Familiar (UMF), pero queremos ir por más; el programa cuenta con personal especialista y vamos a seguirlo creciendo”, enfatizó.

Zoé Robledo indicó que con la reciente inauguración del Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM), se ofrecen servicios de atención a las personas mayores con dependencia apoyándolos a independizarse nuevamente en actividades de la vida diaria como usar la estufa, las llaves, un calentador y la nueva tecnología.

Además, dijo, se cuenta con el Programa de Envejecimiento Activo Saludable en los CSS, en donde se ofrecen clubes y actividades para el bienestar físico, mental y emocional de las personas mayores; ahí se realiza activación física, gimnasia cerebral, cultural, deportiva y recreativa, “y lo más importante, la socialización, mantenerse cercano y activo, conviviendo con los demás”.

Resaltó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la esperanza de vida mundial aumentó de 46 años en 1950 a 71 años en 2022, y se espera que para 2050 alcance los 77 años.

El director general del IMSS dijo que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 residían casi 18 millones de personas de 60 años y más, “esto significa que los adultos mayores en nuestro país representan el 14 por ciento de la población”.

Finalmente, informó que el próximo lunes 26 de junio se inaugurará el Club Personas Mayores en el Centro de Seguridad Social (CSS) Santa Fe, al sur de la Ciudad de México, con la finalidad de atender a este importante sector de la población mexicana.