Procesan a 3 por robo y violencia

NUEVA ROSITA, COAH.- Ayer se llevaron a cabo tres audiencias en el juzgado de Sabinas por los delitos de violencia familiar y de robo a interior de domicilio que se localiza en la colonia Nuevo, León.

Algunos de estos casos principalmente uno de violencia familiar se presentó en el año del 2018 del cual ya se hizo justicia a la mujer que fue golpeada por su pareja.

Mirna Patricia García García.

La segunda denuncia fue también por violencia familiar se presentó en el mes de marzo del presente año, la titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, Mirna Patricia García García señaló que pretende que se judicialicen estos dos casos principalmente para que se castigue a los agresores de las mujeres afectadas.

Mientras que la denuncia por el delito de robo también se registró el año pasado, la afectada en su momento presentó su formal denuncia donde el presunto responsable sustrajo una serie de aparatos eléctricos.

Agrega la representante de la ley, que revisan todas las denuncias que se presentaron desde años anteriores para solicitar ante el juez en materia oral las audiencias iniciales e iniciar el proceso.