Programan sorteo del Servicio Militar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ya tenemos todo listo para este próximo evento programado y será este domingo 12 de diciembre a las 8 de la mañana en la explanada de la presidencia municipal, y es referente a lo que es la segunda fase del adiestramiento sobre las cartillas del servicio militar nacional, informó Habib Isaac Oficial Mayor y encargado de la Junta de Reclutamiento del municipio de Múzquiz.

Tendremos el sorteo, por lo cual invitamos a todos los jóvenes clase 1999 que se registraron con oportunidad este año y a los remisos para que nos acompañen a este evento que es el sorteo.

Sera un total de 273 media cartillas las que van a participar, las personas que resulten agraciados con bola blanca serán los que van a presentar sus servicios durante los sábados del próximo años en las instalaciones del 14 regimiento su servicio militar y los que resulten con bola negra quedan a disponibilidad, se invitará a tres de ellos para que participen en el sorteo como testigos

Se les pide a todos los que se presenten que traigan su media cartilla para que se les ponga el sello y los que no, lo harán durante los siguientes días aquí en la junta de reclutamiento de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, Estarán como invitados las autoridades municipales, militares y padres de familia que lo deseen hacer.