Promueven Bikers La “Hermandad”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Promoviendo la hermandad y para concluir el año que recién terminó, un grupo de Biker´s arribó al Pueblo Mágico de Múzquiz, dando por concluida la rodada libre 2022 en moto por los municipios que conforman la Región Carbonífera.

Martín Gómez Alvarado, originario del Municipio de San Juan de Sabinas, expresó que desde hace 10 años forma parte de los motoclub y su interés de unirse a este grupo de personas surgió luego de llegar a una edad mediante la cual logró su objetivo de tener estabilidad económica al ser un comerciante emprendedor fabricante de muebles, comprándose posteriormente una motocicleta.

“Desde chiquillo me gustaron las motos, así, la aventura de iniciar una ruta surgió hace unos años recorriendo en mi caballo de acero el camino hacia Mazatlán”.

Dijo que no se han presentado incidentes fuertes, -debido a las inclemencias del tiempo nos ha agarrado el agua, el granizo durante los recorridos pero esto no ha pasado a mayores- comentó.

Los Bikers arribaron al Municipio de Múzquiz en la última rodada del 2022. En estas motocicletas recorren diversos lugares.

Aseveró que la mayoría de los motociclistas son de Sabinas, Múzquiz, Monclova y Parras de la Fuente, estos últimos se unen cuando realizamos viajes largos a otros Estados de la República.

En cuanto a kilómetros recorridos en lo que lleva de bikers dijo que son miles y miles de kilómetros, en los viajes largos nos preparamos con lo suficiente y para las rutas aquí mismo en la Carbonífera llevamos carga ligera, abundó.

Gómez Alvarado, externó que la pandemia los frenó pero hoy en día siguen adelante en lo que más les apasiona recorrer la ruta de diversos estados en sus motocicletas.