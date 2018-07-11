Promueven festival de cultura

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

SABINAS, COAHUILA.- Con un programa totalmente inclusivo en el cual participarán 3 mil artistas en 132 eventos de literatura, música, danza, gastronomía, plástica entre otras disciplinas artísticas que llegarán a ejidos colindantes de Saltillo, hospitales, iglesias, museos, Centros Culturales, Centros de Readaptación Social, plazas públicas y teatros. El Festival Internacional de Cultura de Saltillo 2018 promete ser el más extenso que haya tenido la ciudad en la celebración de su aniversario número 441.

Para hacer la invitación al festival se trasladaron hasta esta ciudad Iván Márquez Morales secretario de cultura de Saltillo y Medardo Treviño director general del Festival, quienes fueron recibidos en el Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy por la directora Imelda Montemayor y la coordinadora municipal de cultura la profesora Bertha Villarreal.

Arte Escénica en varias plazas con diferentes obras.

Imelda Montemayor agradeció al secretario de cultura de Saltillo Iván Márquez por su cooperación en todas las actividades del Centro Cultural y por su amor a Sabinas y la atención que tuvo para venir y presentar ante los medios de comunicación la cartelera del Festival e invitar a toda la población.

Por su parte Iván Márquez presentó un festival totalmente diferente y afirmó inclusive para que todos tengan acceso a alguna actividad cultural- porque en Coahuila nos lo merecemos- dijo en esta ocasión participarán 3 mil artistas en 132 eventos.

Destacó la participación de Medardo Treviño como director del festival y de 200 personas que están detrás de toda la organización, hizo hincapié en la disposición del alcalde Manolo Jiménez para que este evento se llevara a cabo.

El festival se realizará del 20 al 25 de julio y diariamente habrán diversos eventos repartidos por todas las sedes que se acondicionarán para este festival, los artistas se trasladarán hasta 22 ejidos, actuarán en 3 hospitales, en cinco iglesias, en museos y plazas, los eventos más grandes en la Plaza de Armas de Saltillo, también habrá actividad en el Teatro García Carrillo.

Presente la exposición artística Los Fridos, la génesis permanente, por varios artistas plásticos estará en exhibición en varios lugares.

Durante las festividades se develará una placa de las 6 mil representaciones de Noches de Leyendas en Museo La Catrina, 15 cocineros participarán en muestras gastronómicas en plazas, artistas plásticos exhibirán su obra en calles, museos y centros comerciales.

Por primera vez se llevará a cabo un festival de la dramaturgia con 10 montajes vibrantes y poderosos, los músicos y cantantes jóvenes rendirán homenaje al primer actor José Elías Moreno.

Beatriz Moreno y Angélica Aragón llevarán a asilos y ceresos las letras, poesía, pasión y teatro.

Los actores de la primera compañía de teatro campesina que se formó en la ciudad llevarán también el folclor para que lo disfrute la gente, también los primeros bailarines de la Compañía Nacional de danza Clásica estarán presentes con su trabajo y compromiso, Arte Escénica con músicos y cantantes en este evento que promete mucho como evento internacional, pues se esperan visitantes extranjeros también.

En general un programa muy ambicioso, es por eso la invitación que hace tanto Iván Márquez secretario de Cultura de Saltillo como Medardo Treviño para que la población de sabinas se traslade hasta esta ciudad a disfrutar de una cartelera muy extensa, para consultarla solo basta acceder a esta dirección de internet https://issuu.com/imcs/docs/cartelera_festival_2018_final en esta liga se pueden consultar los horarios y sedes de los diversos eventos.

En cuanto a ocupación hotelera dijo hay muy buen servicio en la ciudad de Saltillo para los visitantes y suficientes cuartos.

La cartelera promete mucho pues los eventos son muy variados y hay para todos los gustos algunos atractivos para niños y jóvenes, en ocasiones los eventos empatarán con algunas actividades de la Feria de Saltillo lo cual lo hace aún más atractivo.

Muy cordiales y amables Iván Márquez Morales y Medardo Treviño quienes serán los anfitriones en la capital del estado dejaron abierta la invitación para toda los sabinenses a pasar unos días muy agradables en la ciudad de Saltillo.