Proponen hospital de Salud Mental

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante la gravedad de los casos de salud mental que se registran en la Entidad, la Diputada Udecista Yolanda Elizondo Maltos, expuso ante los congresistas la edificación de un hospital para atender a todos los pacientes esquizofrénicos y otro tipo de padecimientos.

La petición que formuló la maestra Yolanda Elizondo Maltos fue que el centro de salud mental se construyera en Monclova, Piedras Negras o Rosita, sin embargo los Congresistas rechazaron su propuesta.

Preocupada la Diputada por los problemas de salud mental que registran algunas personas no pueden ser atendidas en la Región Fronteriza, Carbonífera y Centro por carecer de una clínica especializada para su atención médica.

En la Entidad existe el Centro de Salud Mental (CESAME) que se ubica en la Capital del Estado, asi como un hospital psiquiátrico que se localiza en Parras, los cuales son insuficientes para atender todos los casos que se registran en Coahuila.

Lamentablemente cada vez son más los enfermos mentales que deambulan por las diferentes arterias de la Región Carbonífera sin que ninguna autoridad se preocupe por ellos que se quedan a dormir en la calle.