Protagonizan mujeres riñas

NUEVA ROSITA, COAH. Ahora son las féminas quienes protagonizan pleitos y actos bochornosos en los terrenos de Astro Feria Rosita 2023, las riña no se hicieron esperar durante la presentación de un grupo de música popular que se llevó a cabo durante la noche del pasado viernes y que atrae principalmente a los jóvenes.

Los pleitos de las mujeres no se hicieron esperar durante la presentación del grupo musical, tanto los elementos responsables de la seguridad y los integrantes del grupo musical trataron de calmar los ánimos de las féminas estas se seguían insultando.

Cabe hacer mención que en cada actuación que hace el grupo musical resurgen los conflictos entre los jóvenes pero principalmente en las mujeres que protagonizaron una serie de riñas en su última presentación que se llevó a cabo en la plaza principal hace algunos meses.

Algunas familias que presenciaron los constantes pleitos entre mujeres mostraron su inconformidad por este tipo de espectáculos que solicitaron a los responsables de la seguridad de la feria que las remitan a las celdas de la cárcel municipal y les apliquen sanciones severas para que no vuelvan a repetir las mismas acciones.

Los cibernautas viralizaron los videos de las riñas que se registraron entre mujeres, la última riña se registró entre las 6 y 7 de la mañana de ayer sábado y los malos comentarios no se hicieron esperar.