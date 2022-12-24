Protegen a vulnerables por el frío

Sabinas, Coah.- La víspera de la nochebuena, ante las bajas temperaturas que se registran y por indicaciones de la alcaldesa Diana Haro Martínez, los integrantes del consejo permanente de Protección Civil, mantienen recorridos de presencia en los diferentes sectores, comunidades y villas para ubicar a personas en situación de calle, vulnerables y trasladarlos a los albergues.

También participan Seguridad Pública del Mando Único, bomberos y Cruz Roja, El licenciado Lionel Olivier Payán Sánchez, director de la corporación señaló que el objetivo es proteger a las personas de las inclemencias del tiempo.

1 / 4 Los elementos dialogan con los ciudadanos para conocer su situación ante el frío. 2 / 4 Se reparten despensas y cobertores a quienes se encuentran en mayor riesgo por las bajas temperaturas. 3 / 4 Se invita a las personas a hacer uso de los albergues si es necesario. 4 / 4 Los adultos mayores y niños son prioridad, es necesario cuidarlos de las temperaturas extremas. ❮❯

En los recorridos detectan a personas que pudieran ser afectadas por el descenso de temperatura; gente en situación de calle, familias de escasos recursos que habitan viviendas construidas de lámina y cartón, y que tienen niños.

Se les hace la invitación y recomendación de que, si ven que la temperatura es extrema, a la hora que sea, hablen a Seguridad Pública o Protección Civil para que hagan el llamado oportuno e inmediatamente sean trasladados a un albergue.

En Sabinas están habilitados tres albergues; uno de ellos es la Casa del Peregrino de Caballeros de Colón, las instalaciones del DIF municipal y un resguardo temporal en seguridad pública.