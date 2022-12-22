Protegen tuberías familias de Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. Por la amarga experiencia que vivieron algunas familias durante la nevada que se registró en febrero del año 2021, amas de casa están adquiriendo material aislante para cubrir las tuberías y medidor de agua potable.

Elvia Zayas Venegas, recordó que durante la nevada registrada el año pasado le causó la ruptura de la mayoría de las tuberías de agua, así como las mangueras que conectan a los cilindros de gas.

Por tal motivo ya adquirió lo necesario para cubrir principalmente las tuberías del agua potable, recordó que en antaño el material escaseo por la alta demanda que se registró por los daños que causaron los cambios climáticos.

"Más vale prevenir que lamentar, el año pasado pague el medidor que se rompió, batalle para encontrar tubería de plástico en Rosita y me fui a Sabinas donde compré lo que necesitaba, en esta ocasión me preparo mejor con tiempo para no andar con las prisas".

La entrevistada recomendó a los empresarios de ferreterías que no incrementen los costos de los aislantes que se venden como pan caliente durante la temporada invernal, que no hagan su agosto en diciembre. Dijo la entrevistada.