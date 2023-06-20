Protestan en IMSS por falta de clima

NUEVA ROSITA, COAH. Trabajadores de la clínica 24 del seguro social, se manifestaron la mañana de ayer por no contar con las condiciones óptimas para trabajar por la falta de clima, con pancartas en mano externaron los profesionistas de la salud su inconformidad.

No solamente los profesionistas de la salud padecen de la falta de clima, sino que también algunas áreas de hospitalización carecen del servicio que es muy necesario por los pacientes que tienen soportan los calores extremos que se registran en estos momentos.

Dentro de las peticiones los trabajadores demandaron más carencias con que cuenta la clínica, como el insumo para los pacientes, pero la primordial es la falta de aire acondicionado que carecen desde hace algunas semanas.

La manifestación se realizó en forma pacífica en el exterior de la clínica 24 del Seguro Social, los trabajadores de la salud esperan que cuanto antes se pueda solucionar este problema ya que es difícil trabajar con la ola de calor que se está registrando.

Los manifestantes hicieron un llamado al Gobierno Federal para que cuanto antes se solucionen las carencias con que cuentan la mayoría de las clínicas del seguro social, los trabajadores de la salud después de manifestarse volvieron a sus labores en espera de una rápida soa sus demandas.