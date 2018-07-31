Protestan en Minergy Corp

SABINAS, COAHUILA.- Trabajadores de la empresa Minergy Corp ubicada en el Ejido El Mezquite, protestaron por la reducción de hasta un 50% en sus ingresos por concepto de producción de carbón.

Los trabajadores protestaron al interior de la empresa argumentando que estaban siendo afectados en su economía y pedían la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En respuesta, la empresa Minergy Corp emitió un comunicado donde expresan que el recorte en el pago se trata de un “ajuste” en la bonificación de producción que se estaba entregando de manera errónea. En el comunicado, la empresa minera argumentó que en las últimas semanas ha venido corrigiendo la aplicación de un esquema de pago equivocado que tuvo como consecuencia estar pagando un sobreprecio por tonelada de carbón.

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Aclaró que dichos ajustes se aplican en los bonos variables y no en los sueldos fijos que siguen íntegros. Minergy Corp estableció que los mismos trabajadores tenían conocimiento de que estaban recibiendo el doble de bonificación de manera errónea.

Ante la inconformidad mostrada por los trabajadores, la empresa refrendó su política de puertas abiertas y del dialogo para alcanzar acuerdos con los mineros que tengan inquietud o inconformidad.

En el comunicado se reconoce que en los últimos meses la economía de los productores de carbón se ha visto afectada por el incumplimiento de pagos de clientes, pero mantienen la firme determinación de mantener los empleos de más de 400 familias.