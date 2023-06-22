Protestan maestros del Cecytec

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Docentes y personal administrativo del Plantel Cecytec de este mineral, se manifestaron pacíficamente la mañana de ayer en el exterior de la institución educativa, exigiendo les cumplan sus derechos sindicales.

José Ángel Luna Casillas, Delegado Sindical, mencionó que sus compañeros a nivel nacional se encuentran en la Ciudad de México esperando recibir respuesta en torno a la promoción docente para escalar en diversas categorías además de que les mejoren sus salarios.

También esperan obtener la homologación de sus sueldos así como la recategorización de trabajos administrativos, esperando obtener buenos resultados de estas manifestaciones.

Cabe señalar fueron cerca de 15 personas las que se manifestaron, añadiendo a la vez que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les prometió el incremento del 8.5% al sistema de Cecytec y Emsad lo cual hasta la fecha no se les ha otorgado.

Agregó que permanecerían en manifestación el tiempo necesario, esperando indicaciones de sus superiores.