Protestan Mascogos contra cuento digital

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Habitantes de la etnia Negros Mascogos continúan molestos y decepcionados ante la publicación de un cuento digital que emitió el INPA sobre la historia de esta reserva.

Dulce Herrera, Regidora Afromexicana en el Ayuntamiento en Melchor Múzquiz dio a conocer su postura destacando que lo único que hicieron es desinformar a la población con un "Cuento" salió a la luz pública el año pasado y que realmente no los representa, aunado a ello, -ni siquiera consultaron a la comunidad en torno al trabajo realizado-.

"Con esto nos damos realmente cuenta que no hay ninguna institución que sea realmente confiable, respete y no violente los derechos de los Mascogos.

Agregó que, ante ello, dialogaron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluso con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a fin de que tomen cartas en el asunto sobre esta situación.

"No visitan a la comunidad, no hacen su trabajo de campo, pero sí, realizan este tipo de publicaciones, cuento que contiene en su portada imágenes que parecen zombis y no solo es eso sino, la historia que tienen y comparten, hablando de prácticas que los Mascogos no realizan.

Hablan de un trueno como si fuera algo muy importante dentro de la comunidad, no está bien fundamentado el cuento, no se sí se confundieron o que pasaría, destacó la entrevistada añadiendo que están totalmente desilusionados.

Añadió está algo extenso el libro donde inclusive se publica el nombre de 4 personas descendientes de Los Macogos, algunos de ellos están radicando en Estados Unidos y nos comunicaron que no están conformes con esta situación pues también mencionan el nombre de mi señora madre Laura Herrera. Agregó que el autor del cuento es una mujer de la cual no recuerda su nombre.