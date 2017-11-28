Puede PRI ganar con Meade: RMV

Con José Antonio Meade a la cabeza, el Partido Revolucionario Institucional está en condiciones de ganar las elecciones presidenciales del 2018, afirmó el gobernador Rubén Moreira Valdez.

Luego que ayer se confirmó la solicitud de licencia del Secretario de Hacienda para participar en la elección de candidato del PRI a la Presidencia de la República, el Gobernador manifestó su confianza en un buen resultado.

Reconoció en Antonio Meade a un buen prospecto, al señalar que ha tenido un buen desempeño en los diferentes cargos que ha representado en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Relaciones Exteriores y la Secretaría de Desarrollo Social.

Mencionó que es un funcionario con una amplia experiencia y sobre todo tiene una visión con la que tendrá un crecimiento el País, por lo que dijo que si desea participar en la contienda a la Presidencia de la República, le brindará su apoyo.

Destacó que el partido ha sacado a México adelante con el apoyo de muchos ciudadanos buenos y en el 2018 no será la excepción.

Dijo que más que la elección se juega el futuro de México y no se puede dar un paso atrás con una figura populista, sistema de gobierno que ha afectado a varios países como Argentina y Venezuela. “Se tiene que erradicar ese mal que anda circulando, con una persona seria.

Señaló que como ciudadano apoyará a su partido en lo que se le pida, así sea representante de casilla, en donde responderá al partido que todo le dio y lo hará con mucho gusto, y de invitarlo al Comité Ejecutivo Nacional lo hará.

“Vamos a ver si nos hacen de nueva cuenta la propuesta y si es así, con gusto lo haríamos pero la tarea que mi partido me pida la haré y si mi trabajo es echar porras, voy a echar porras”, comentó.

Señaló que no cuenta con aspiraciones para buscar un cargo público y dijo que su única aspiración es ver que en el 2018 triunfe su partido.

Mencionó que el anuncio de la Secretaría de la Seguridad da la tranquilidad que durante la próxima administración se tendrá un gran esfuerzo para mantener la paz y evitar que regresen aquellos tiempos difíciles al Estado.

“Felicito a Miguel Ángel Riquelme, es una gran medida que habla que su principal propósito será mantener la paz en Coahuila y el crecimiento económico, como ciudadano lo respaldaré siempre porque confiamos en el”, indicó.

