Queda pendiente proyecto de ampliación de panteón

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El proyecto de ampliación del panteón municipal Santa Rosa que presentaron algunos regidores en junta de cabildo quedará pendiente para la próxima administración. Así lo dio a conocer el regidor Leopoldo Martínez Patlán comisionado al área de panteones.

El área que se pretendía utilizar para la ampliación del panteón se localiza a espaldas del motel Gaviota, con una dimensión de más de cuatro hectáreas, pero no se pudo concretar el proyecto. Como ya casi no hay extensión de terreno en el panteón Santa Rosa los muertos los están sepultando en el área de los hombres y mujeres ilustres y reconocidas sin que estos lo sean.

Otro de los proyectos que quedaron pendientes fue la rehabilitación del panteón Renacimiento que son pocas las personas que lo visitan porque ya casi no existen tumbas con restos mortuorios, los mismos que fueron depositados en el panteón Santa Rosa.

En el panteón Renacimiento yacen los restos de JW Ninffin un gran hombre que impulsó el crecimiento de la Rosita vieja y que fue reconocido por la base trabajadora de la empresa Industrial Minera México como un hombre recto, generoso que contrató a cientos de trabajadores para la construcción de la misma y del símbolo emblemático de Nueva Rosita como lo es la chimenea.