Queda prensado paisano en la 57

NUEVA ROSITA,COAH. Un residente del Estado de Texas, resultó lesionado en el accidente registrado la mañana de ayer sobre la carretera Federal 57 a la altura del paraje conocido como la Cuesta se las Codornices.

Mauro Amaya Marrufo, conductor de la unidad Pickup quedó atrapado de una de las extremidades inferiores que fue necesario utilizar las tijeras de la vida para poder rescatarlo, posteriormente fue trasladado a un hospital de esta Localidad.

El lesionado originario de San Antonio Texas, se dirigía en su unidad a Guadalajara Jalisco cuando ocurrió el accidente automovilístico tipo carambola que arrojó cuantiosos daños materiales.

Daños materiales de consideración arrojó el accidente vial. Elementos de la Cruz Roja Delegación Allende y Sabinas acudieron al lugar de los hechos.

En dicho accidente participó un tráiler quinta rueda con doble remolque el cual era conducido por Juan José González quien resultó ileso, así como una unidad tipo Journey, tanto el conductor como sus ocupantes se dieron a la fuga debido que al parecer son los presuntos responsables de haber ocasionado dicho accidente.

Este accidente movilizó a los cuerpos de servicio del municipio de Allende, Sabinas y Nueva Rosita quienes acudieron auxiliar a las personas que participaron en estos hechos que arrojó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Elementos de la Guardia Nacional investigan los hechos para determinar las causas del accidente, así mismo se busca al conductor de la unidad Journey que presuntamente es el culpable de la carambola.