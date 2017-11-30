Quería asaltar a cajera

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un solitario sujeto encapuchado arribó a una tienda comercial que se encuentra en la calle Cinco de Febrero de la colonia Tiro Tres, en donde intentó despojar a la cajera del dinero.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:58 horas de ayer, cuando las trabajadoras del negocio ubicado en la dirección antes mencionada reportaron a la guardia de Seguridad Pública Municipal el intento de asalto a mano armada.

Al lugar acudieron rápidamente elementos de Seguridad Pública quienes se entrevistaron con la encargada, quien manifestó que momentos antes había ingresado un sujeto encapuchado portando un arma blanca, quien con lujo de violencia había intentado despojar del dinero a la cajera, lográndose llevar solo un refresco y unas galletas, debido a que fue descubierto y posteriormente salió corriendo despavoridamente de la tienda, para darse a la fuga con dirección desconocida.

Los elementos implementaron un operativo para dar con el sujeto sin tener resultados positivos, finalmente, recomendaron a los empleados a realizar su denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue a fondo el intento de asalto a mano armada ya que esta no es la primera vez que el presunto delincuente intenta robar en dicho negocio.