Quería estrangular y abusar de su ex pareja

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una madre de familia, identificada como Dulce N denunció que ha sido víctima de agresiones físicas, verbales e intento de abuso sexual por parte de su ex pareja de nombre Santos, hechos que ha tenido que aguantar durante todo un año.

Señaló que, a pesar de haber informado a las autoridades policiales sobre la situación que enfrenta, los efectivos policiacos no han tomado medidas efectivas para detener al agresor.

Dulce expresó que las agresiones han ocurrido en presencia de sus hijos menores de 4 y 2 años de edad y que la situación se ha vuelto insostenible.

"Ya no quiero que me agreda, estoy harta", dijo la víctima, quien agregó que la madre y el tío del agresor son testigos de la violencia de "El Santín" y han visto cómo ha causado daños en su hogar.

A pesar de haber presentado una denuncia, Dulce afirmó que las autoridades no han detenido al agresor y ni siquiera han enviado a un médico legista para evaluar las lesiones que ha sufrido.

"Hablo públicamente porque las corporaciones policías no hacen nada al respecto y no voy a esperar que ese hombre me mate dejando a mis hijos en la orfandad, por ello quiero que quede un antecedente de que no se ha hecho nada para brindarme la seguridad que requiero como víctima" expresó.

La afectada agradeció a su hermana, quien llegó a su domicilio para auxiliarla en un momento crítico, ya que el agresor intentó atacarla sexualmente y estrangularla".

"Me quería quitar la ropa, no me dejé y se molestó, agraviándome físicamente", relató Dulce al momento de casi romper en llanto porque no sabe que más hacer para evitar ser agredida".

La madre de familia exigió que las autoridades tomen medidas efectivas para protegerla y encarcelar al agresor, pues teme le llegue a pasar algo peor y dejar a sus hijos huérfanos.