Quinceañera derriba cerca

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una camioneta que era conducida por una menor de edad, fue estrellada contra la cerca perimetral y muros de una casa en la calle Aviñas con Jiménez en la colonia Los Zorros.

Se dio a conocer que la adolescente identificada como Alexa (A), de 15 años de edad, vecina de la calle Francisco Murguía, del barrio El Alto, se desplazaba en la camioneta de la marca Ford Mitsubishi de color blanco, de sur a norte por la calle Jiménez, y al intentar dar vuelta en la calle Los Fresnos, pierde el control de la unidad subiéndose a la banqueta, impactándose contra los muros y cerca perimetral de la vivienda.

Una menor de edad estrella camioneta contra cerca perimetral de un domicilio particular.

Para terminar tumbando un muro y su mufa del domicilio de la afectada, que fue identificada como Patricia Balvantini Olguín, de 52 años de edad, misma que solicitó la presencia de los elementos de Seguridad Pública Municipal y Tránsito y Vialidad.

Quienes tomaron conocimiento de los hechos, reportando solo daños materiales, y asegurando la unidad responsable, misma que fue trasladada hacia el corralón municipal, mismo que se quedará en calidad de garantía hasta que se firme un convenio de responsabilidad con los papás de la presunta responsable y se paguen los daños ocasionados a la propiedad.