Quitan pensión a viuda de minero

Coahuila

Solo les dan 700 pesos de pensión y la terminación se la dieron "a medias", ya nadie les responde.

A dos años de la tragedia que enlutó su hogar perdiendo a su pareja de vida, la madre de familia dice que los recuerdos duelen y mucho.

EJIDO LA MOTA, COAH.- Al cumplirse ya 2 años de la inundación en una mina de arrastre ubicada en este ejido y donde quedó atrapado Juan Manuel Galván Robledo perdiendo la vida, su viuda Martha Magaly Velázquez Ríos señala que la vida no ha sido nada fácil para ella y sus 2 hijos.

Con lágrimas en los ojos recordó aquel fatídico día expresando que alguien llegó a su casa cerca de las 21:00 horas para decirle lo ocurrido en el desarrollo minero que operaba de manera ilegal, aun y cuando el accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde.

"Me da mucha tristeza ver que siguen muriendo trabajadores en las minas y volvemos a recordar lo mismo", dijo el ama de casa., preguntándose una vez más porque pasan estas cosas y la respuesta, la misma gente la da, es por la necesidad.

Porque ante ello, los mineros en busca de llevar el sustento a sus hogares, encuentran su propia muerte lo cual deben de ver las autoridades de la STPS exigiendo a los dueños de las minas se cuente con mejor seguridad en los desarrollos carboneros.

"No se puede arriesgar a los mineros a sabiendas que las minas están llenas de agua", dijo.

RECIBE 700 PESOS DE PENSION Y LA INDEMNIZACIÓN EN ABONOS

La madre de familia dijo que, a ella, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la usaron, la engañaron "me dijeron que me iban a apoyar, que firmara y firmara papeles, me llevaban y traían a sub delegación del IMSS y para qué?, para entregarme una pensión de 700 pesos mensuales para uno de mis hijos, porque a mi muchacha la que ahora tiene 17 años le retiraron su pensión, quieren que les presente constancia de estudios, y la indemnización a mí me la pagan a medias y en abonos.

"Yo acudí a denunciar los hechos ante el Ministerio Público, pero también se vendieron porque no obligaron al patrón a cumplir con la reparación de los daños, de indemnización quedaron en darme 422 mil pesos, primero me dieron 100 mil, luego otros 100 mil y ya no tuve más respuesta, a la fecha me deben la mitad del recurso y nadie hace nada por obligar a los patrones a que paguen, nadie de la Fiscalía.

"Me dijeron las autoridades de la subdelegación del IMSS que mis hijos iban a tener una pensión decorosa para vivir dignamente y nada de eso ha ocurrido hasta hoy en día, después de 2 años de la tragedia", expresó el ama de casa.

Martha Magaly dijo ser prima de Humberto Rodríguez quien falleciera recientemente en la mina Micarán también en una inundación del desarrollo carbonero, expresando que la desgracia en su familia no cesa.

Añadió que la mina fue clausurada y días antes de la tragedia su esposo le dijo "hay mucha inseguridad en la mina, pero no hay trabajo que hago".

"Hoy solo espero que Dios perdone a esas autoridades que se venden al mejor postor y evitan que llegue el sustento a los hogares de las familias que pierden al jefe de familia".

Cada vez que abren un pozo de carbón o una mina de arrastre, sabemos nosotros los familiares de los mineros, que la desgracia tarde que temprano va allegar así que no nos queda más que encomendar a Dios a nuestros seres queridos, resaltó porque los recuerdos, si duelen y mucho.

Añadió que tras la tragedia que enlutó su matrimonio, cuando pasaba su primo Humberto todo encarbonado por su casa, este le decía "Nombre Magaly, ya mero me caía una piedra encima a lo mejor le hago compañía al primo, pero uno ya lo ve normal", dijo, sobreviniendo dos años después la tragedia en la mina MICARAN.