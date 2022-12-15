Reajustará la CFE 200 trabajadores

NUEVA ROSITA, COAH.- Más de 200 trabajadores de las empresas Nacionales Proacon y Terra que realiza trabajos de lumbreras de la mina Pasta de Conchos están a punto se ser reajustados por Comisión Federal de Electricidad al no cumplir con los avances en la materia estipulados en el contrato inicial.

Trascendió que el inclinando presenta un avance de 200 metros, por lo que el personal de la Comisión Federal de Electricidad no puede autorizar pagos al firmar estimaciones de avance si no cumplieron con los tiempos establecidos.

Los trabajos llevan un retraso de un año y medio, por lo tanto no concluirán las labores de rescate en el tiempo que los representantes de Comisión Federal de Electricidad se comprometieron con el Presidente de la República.

El grupo de viudas señalaron que falto capacidad por parte de las empresas que como no cumplieron en tiempo y forma decidieron abandonar el proyecto y despedir a la base trabajadora que desde la noche del miércoles protestaron al igual que los empleados.

"Los contratistas de las citadas empresas aseguraron que CFE no les líquido los trabajos realizados, siendo que semanas antes les mostraron una tabla a las viudas donde supuestamente habían cumplido, para nosotros es una farsa para no realizar el rescate, por que la tirada de la paraestatal es quedarse con la mina".

Hoy decidirán que va a pasar con los trabajadores reajustados y como les van a entregar el finiquito por el tiempo laborado en el trabajo de construcción de lumbreras y tiros verticales.