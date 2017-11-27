Realiza IMSS mastografías

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- La clínica 24 del Seguro Social está practicando mastografías a mujeres no derechohabientes, esta campaña permanecerá vigente hasta el próximo mes de diciembre.

Claudia Rodríguez Chavarría, trabajadora social del Instituto invitó a todas las mujeres mayores de 50 años para que se sometan al exámen preventivo contra el cáncer.

Lamentablemente no hay la respuesta que se esperaba, las mujeres estan apáticas en practicarse la mastografía, que cuando lo hacen es demasiado tarde porque esta agresiva enfermedad las está consumiendo.

Reconoció la funcionaria que lamentablemente se han detectado casos de cáncer de mama y gracias a que acudieron a checarse a tiempo, su padecimiento está controlado.

Los resultados de los exámenes son entregados en un lapso de un mes, en caso que se detecte alguna anomalía se les comunica vía telefónica a la paciente y de inmediato se canaliza para su inmediata atención médica.