Realizan cirugías de cataratas

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Media docena de pacientes fueron sometidos a cirugías de cataratas a bajo precio por parte del centro de salud dentro del programa operación milagro.

El doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director médico del hospital de esta ciudad, señaló que los pacientes adquieren solamente los insumos que se requerían para la cirugía, lo demás fue gratuito como el lente intraocular.

El ahorro fue muy significativo para los beneficiados ya que el costo total de una cirugía de cataratas en hospitales privados asciende a más de 15 mil pesos y aquí solamente el paciente adquirió el insumo a bajo costo.

Entérese

Este programa de cirugías que se realizaron en el Hospital Regional durante este año ya llegaron a su fin ante la recta final de la presente administración.

Se espera que el próximo gobernante continúe con este programa que trajo beneficios de salud para todos los pacientes incorporados al seguro popular.