Realizan jornadas de trabajo social

NUEVA ROSITA, COAH.- Autoridades médicas del Hospital General de esta ciudad realizaron las Jornadas de Trabajo Social en su 9ª. Edición con el tema “Trato Digno, el Paciente un Derecho Universal”.

Diversos expositores presentaron sus ponencias como es el caso de “Trato Digno con Atención al Adulto Mayor” a cargo de la licenciada Martha Elba Barrios Vigil y el Doctor Daniel López Solís.

Por su parte la pasante en Trabajo Social, Jimena Laborico García participó con el tema “Trato Digno, un Principio del Trabajo Social” en tanto la licenciada en Trabajo Social, Yadira Herminia Flores presentó “Trato Digno a Mujeres en Situación de Violencia”,

La Licenciada en Trabajo Social, Jessica Fabiola Bautista Valenciana asistió con el tema “Trato Digno en Pacientes Embarazadas a su vez la licenciada en enfermería, San Juanita Espitia Martínez proyectó el tema ¿Qué es trato digno para pacientes? y Elementos que Componen el Trato Digno.

Formaron parte de dicho evento el doctor, Emigdio Castillo González, coordinador jurisdiccional de Trabajo Social en representación del doctor David Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas.

Participó además el Doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, Director Médico del Hospital General de Nueva y, el doctor Jorge Cervera Mata, Director Médico del Centro de Salud “Juan Galán Jr.” Del Municipio de Múzquiz.