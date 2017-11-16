Realizan semana de seguridad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Los integrantes de la Seguridad Industrial integrantes de la Salud en el Trabajo del Gobierno del Estado y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social han tenido a bien organizar esta segunda edición de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, informó Julio Antonio Sánchez Morales, delegado del Trabajo en Sabinas, Coahuila.

Actualmente ha tenido como sede principal la ciudad de Saltillo y el día de hoy estamos en la región Carbonífera como sede aquí en el municipio de Múzquiz y aprovecho para agradecer al gobierno municipal las facilidades para las instalaciones de la Casa de la Cultura.

Agregó que mañana estarán en la ciudad de Piedras Negras, y pasado mañana en Acuña, Coahuila, con unas conferencias encaminadas principalmente para el personal que esté involucrado en la seguridad y la salud de la minas subterráneas del carbón aquí en la región, para Piedras Negras y Acuña, principalmente para la industria en general manufacturera y automotriz.

Tenemos la visita de Daniel Fernando Ramiro Reyes, quien viene por parte de la Dirección General del Trabajo, toda una institución en la capacitación del trabajo de la seguridad industrial, y el estará dando la temática de verificación de condiciones de seguridad en las minas subterráneas de carbón y la visita de Gloria Myrthala Garza Cruz, jefa de Capacitación Industrial en Altos Hornos de México de Monclova y expone una parte nadamás del curso para brigadas de primeros auxilios.