Realizan talleres contra la violencia

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Para celebrar el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia que se conmemora el 25 del presente mes, se realizarán talleres alusivos a la fecha.

Así lo informó Liliana Ríos Olivo, titular de la Instancia Municipal de la Mujer.

Las conferencias sobre violencia intrafamiliar se estarán realizando el 25 del presente mes en las diferentes colonias de la localidad, además se estarán recibiendo quejas, se les brinda asesoría legal a quien lo requiera. Señaló la entrevistada que las redes sociales están jugando un papel muy importante, porque a través de este medio se denuncian las quejas, que las mujeres por temor a su pareja no denuncian los hechos de violencia en que son sometidas por parte de sus maridos.

Existen en esta dependencia varias denuncias que se les está dando seguimiento, con la finalidad de que se les haga justicia a las mujeres que son violentadas.

Algunas de las querellas ya se canalizaron en la Agencia Investigadora del Ministerio Público, se espera que de un momento a otro se giren las ordenes de aprehensión en contra de su agresor.