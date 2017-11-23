Realizan torneo de voleibol de parejas

El torneo de volibol por parejas organizadas por Cobac Prepa 24 terminó con éxito donde Las Peques fueron las campeonas en la rama varonil y Los Palomos lograron colocarse en el primer lugar en la rama varonil.

Con 16 equipos participantes le dieron vida al torneo que se realizó en las instalaciones del Cobac Prepa 24 coordinado por el prof. Luis García.

En la final por la rama Varonil contendieron Los equipos Palomos y Frijoleros donde Carlos Ramos y Kevin Bernal salieron adelante con la victoria ante Mario Aguirre e Iram.

En la rama Femenil, Las Juveniles, pareja formada por Sofía Molina y Alejandra Rodríguez cayeron ante Las Peques Emilia Molina y Dalila Rocha Muñoz.

Al final de los encuentros, las parejas ganadoras fueron premiadas simbólicamente con efectivo.