Realizan última sesión de cabildo

La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo sostuvo su última sesión de cabildo del 2022, en donde se presentaron los avances que se obtuvieron durante el año, se abordaron las obras y actividades que se tienen proyectadas a realizar el próximo año.

Por Alberto Ibarra - 23 diciembre, 2022 - 00:52 a.m.
Estas reuniones se realizan en el auditorio municipal “21 de febrero”.
“Hoy sostuvimos la última Sesión de Cabildo del 2022, mi agradecimiento al Cabildo por su incansable labor durante este año al frente de sus comisiones y en las actividades colegiadas, segura estoy que el siguiente año será de más logros”, declaró la alcaldesa.

Agregó que en el 2023 se tienen contemplados mantener obras y acciones sociales que se presentaron en este año, pero, además, accionar nuevas estrategias para el desarrollo y fortalecimiento del municipio de Nava.

