Realizan última sesión de cabildo

NAVA, COAH. - La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo sostuvo su última sesión de cabildo del 2022, en donde se presentaron los avances que se obtuvieron durante el año, se abordaron las obras y actividades que se tienen proyectadas a realizar el próximo año.

“Hoy sostuvimos la última Sesión de Cabildo del 2022, mi agradecimiento al Cabildo por su incansable labor durante este año al frente de sus comisiones y en las actividades colegiadas, segura estoy que el siguiente año será de más logros”, declaró la alcaldesa.

Agregó que en el 2023 se tienen contemplados mantener obras y acciones sociales que se presentaron en este año, pero, además, accionar nuevas estrategias para el desarrollo y fortalecimiento del municipio de Nava.