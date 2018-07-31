Realizarán exámenes gratis a sexoservidoras

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Como lo habíamos informado se les estará haciendo los exámenes a las mujeres de la zona de tolerancia, era un compromiso de la señora Alejandra Santos, alcaldesa de nuestro municipio, que se les realizara de manera gratuita e iniciaremos este sábado con la prueba del VIH y Sífilis, informó Jorge Abraham Cervera Mata, médico municipal de Múzquiz.

Jorge Abraham Cervera Mata, médico municipal de Múzquiz.

La finalidad de esta actividad será de mucha importancia para la ciudadanía porque de esta manera estaríamos previniendo alguna enfermedad de trasmisión sexual y el objetivo es erradicarlas definitivamente.

Otra de las intenciones de este programa es invitar a todas las demás que no se encuentran en la zona de tolerancia, anteriormente no acudían a realizarse los exámenes que se les pide cada seis meses y que por cuestiones económicas no lo hacían, pero con esta iniciativa de nuestra Alcaldesa las invitamos para que se acerquen y estén legalmente reglamentadas.

Los exámenes se llevarán a cabo ahí mismo en las instalaciones de la zona de tolerancia, iniciaremos en Barroterán y terminaremos aquí en esta localidad, indicó el galeno.