Reanudan vacunación a jóvenes

NUEVA ROSITA, COAH.- Hoy se reanuda la vacunación anticovid para los jóvenes de 18 a 29 años de edad que no recibieron la primera dosis, se tiene contemplado aplicar mil dosis del laboratorio de Aztra Séneca, en el centro de vacunación ubicado en la escuela primaria Ignacio Zaragoza.

Los requisitos que deberán de presentar los jóvenes son: Original y copia de comprobante de vacunación, copia del INE y de la CURP, se recomienda portar el cubrebocas y respetar la sana distancia.

En esta ocasión se estarán vacunando a las personas de 18 a 29 años de edad que no recibieron la primera dosis, los rezagados de otras edades no serán inmunizados, se les avisa de manera oportuna para que no se presenten en el centro ubicado en la escuela primaria Ignacio Zaragoza.

El módulo abrirá a partir de las 7:00 de la mañana hasta agotarse el biológico, por el momento será único día que se estará vacunando a las personas de 18 a 29 años de edad, es importante llegar temprano al centro para recibir su dosis.

Cabe hacer mención que la semana pasada fueron infinidad de personas que no fueron vacunadas originando la molestia entre los presentes, señalando que trabajadores de centros comerciales y maquiladoras tuvieron la preferencia para ser inmunizados.