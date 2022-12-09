Recaban fondos contra el cáncer

NUEVA ROSITA,COAH.Las integrantes de la asociación de la lucha contra el cáncer Mirar a la Vida Coahuila, continúan realizando actividades con la intención de recabar fondos para apoyar a las personas que requieren de recursos económicos.

Lo recabado se utiliza en la adquisición de prótesis de mama, pelucas, bassiers entre otros artículos para las personas que se encuentran en lista de espera que cada día crece más el listado de solicitantes.

Además se apoya a las personas que requieren de recursos económicos para que se puedan trasladar a las clínicas de Saltillo y Monterrey para recibir su quimioterapia tanto para mujeres, varones y niños que últimamente los casos de cáncer se acentúan más en los pequeños.

La doctora Lorena Patricia Sáenz Menchaca integrante de la asociación Mirar a la Vida Coahuila, señaló que cada día crece más las solicitudes de apoyo para las personas con cáncer a las cuales tratan de apoyar de acuerdo a los recursos que manejan con lo obtenido en las diferentes actividades que realizan, gracias a la comunidad que participa y coopera a la vez.

Así mismo invitó a las mujeres y hombres para que se sometan a los exámenes preventivos de las mamas, cervicouterino y próstata en cualquier hospital, el cáncer es curable si se detecta a tiempo.