Rechaza alcaldesa tajo en Esperanzas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra se pronunció con un rotundo “NO” a la construcción de un tajo de carbón en la comunidad de la Villa de las Esperanzas.

Levantando la voz en defensa del deporte y de los habitantes de dicha población, la presidenta municipal dijo no permitirá entre en operaciones un tajo a cielo abierto donde se ubica actualmente un campo deportivo.

“Porque el deporte es una de las prioridades para la niñez y juventud de Esperanzas es que no permitiré que el campo sea modificado para actividades de extracción de carbón”, refirió.

Destacó que los pobladores de la Villa se unieron para rechazar dicho proyecto y ella los respalda mostrando preocupación por las consecuencias ambientales que esto pudiera generar.

Aclaró a su vez que a través de la administración actual no se ha otorgado permiso alguno para la realización de un tajo en Esperanzas y no habrá de permitir que se dañe el subsuelo utilizado para realizar deporte lo cual fue aplaudido por los habitantes de la comunidad.