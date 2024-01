Rechazan madres vacunen a niños

NUEVA ROSITA, COAH. La ignorancia de algunas madres de familia pone en riesgo la salud de sus hijos menores de edad por negarse a que los pequeños sean vacunados contra la influenza y demás dosis que les faltan en su esquema básico por las reacciones al biológico que pudieran presentar después de la dosis.

Un grupo de enfermeros de la clínica del ISSSTE de esta localidad, instalaron el módulo de vacunación en el centro comercial Gutiérrez clínica con la autorización de la familia Gutiérrez Salinas, desde temprana hora se encontraron con la negatividad de las madres de familia.

El enfermero Ángel Emanuel Pompa Muñoz señaló que están completando los esquemas de vacunación de niños de cero a 8 años de edad, y además aplicando la dosis de influenza y neumococo para las personas adultas mayores de 60 en adelante.

El joven enfermero lamentó la poca respuesta que tienen por parte de las madres de familia al negarse que sus hijos reciban las vacunas, principalmente la de influenza aunque se ha registrado mayor incidencia de este padecimiento durante la temporada de invierno en la Región Carbonífera.

Recalcó que en algunos casos las madres de familia no llevan el esquema completo de vacunación de los pequeños, aunado a los malos comentarios que hacen las vecinas sobre las posibles reacciones al biológico que es muy natural después de recibirla aunque no todos los cuerpos son iguales, por lo tanto no deben de generalizar.