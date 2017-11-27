Recibe botellazo en la cabeza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Luego de estar tomando con unos amigos un sujeto resultó lesionado por parte de un sujeto que le quebró una botella de cerveza en la frente, por tal motivo el lesionado fue llevado a un nosocomio de la localidad, para su atención médica.

Como Heriberto Díaz Lozano, de 26 años de edad fue identificada la persona que resultó lesionado la madrugada de ayer, el cual mencionó que al encontrarse tomando con unos amigos en calle Allende sin número de la colonia la Covacha y Marcelo Fernández a quien lo apodan ‘Chelo’ le quebró una botella en la cabeza.

El responsable logró darse a la fuga, por tal motivo el lesionado fue llevado a un nosocomio de la localidad, misma que fue atendido por parte de la doctora Mónica Ortiz Santamaría.

La persona lesionada presentaba contundido con herida de cráneo región frontal 3 centimetros aproximadamente y escoriaciones en cara con sutura de 3 puntos. Finalmente, el joven una vez que fue atendido se retiró a su domicilio, mencionando que presentaría denuncia ante el Ministerio Público en contra de su agresor.