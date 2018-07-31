Recibe brutal golpiza

NUEVA ROSITA COAH.- Brutal golpiza recibió un vecino de Sabinas justo cuando salía de un evento social celebrado en esta localidad.

El afectado fue identificado como a Jonathan Francisco Zamarrón Herrera de 23 años, residente de la colonia Lázaro Cárdenas de Sabinas quien terminó con golpes en varias partes de cuerpo, todo esto alrededor de las 4:30 de la mañana.

Fueron elementos del Heroico cuerpo de bomberos de esta ciudad quienes atendieron el llamado de una persona que se encontraba tirada en el principal cuadro de esta localidad por lo que rápidamente acudieron a dar los primeros auxilios a Jonathan Francisco, quien además se encontraba en estado de ebriedad. Cabe señalar que el o los agresores no fueron detenidos dejando abandonado a su suerte a la víctima.

El joven sabinense fue trasladado a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado y fue atendido por el doctor de guardia de la clínica.