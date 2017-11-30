Recibe certificación en Técnicas Quirúrgicas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Es un objetivo que me propuse realizar hace algunos años, el capacitarme en técnicas quirúrgicas avanzadas para el control de la hemorragia obstétrica, empezamos hace 3 años con un curso en el Distrito Federal sobre ligadura de arterias hipogástricas en cadáver, posteriormente inicié el curso de la OCLS que es una organización que se formó para difundir unas técnicas para el control de la hemorragia, para de esa manera culminar con la certificación como especialista en la ligadura de arterias hipogástricas y control de la sangrado obstétrico, informó el ginecólogo Flavio Morales.

No podemos permitir que por falta de capacitación se nos mueran las pacientes, son técnicas que a lo mejor cuando algunos estudiamos no se aplicaban en este rubro y que actualmente se están difundiendo bastante, y bueno con esto vamos a tratar de bajar la morbimortalidad de las pacientes obstétricas de la región, y brindarles una mejor atención y una mayor seguridad para el momento de sus partos o cesáreas.

Tengo 18 años de especialidad y de estar por aquí en Múzquiz, soy nacido aquí, me fui a estudiar la carrera a la universidad Juárez del estado de Durango en Durango y luego me vine a Monterrey al Hospital Metropolitano a hacer mi especialidad, salimos en febrero del 1999 y de ahí para acá me vine a radicar y ejercer aquí mi profesión.

Agradezco a ustedes la oportunidad que me dan de difundir esto, esta nueva capacitación que hemos recibido y ponerme a las órdenes de todas las pacientes que tengan este tipo de problemática y también a todos los colegas ginecólogos de la región para que en su momento sí requieren de mi apoyo, con toda confianza tengan la plena seguridad que por ahí estaré. Próximamente voy a tratar de organizar unas pláticas para difundir estas técnicas a todos los compañeros ginecólogos de la región.