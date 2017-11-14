Recibe donativo Casa Hogar

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- La casa hogar Refugio y Esperanza recibió un donativo monetario por parte de una iglesia católica de San Antonio Texas que será utilizado parte del recurso para la adquisición de camas y cunas con la finalidad de brindar una mejor estadía a los 19 menores que se encuentran albergados en este lugar.

Otra cantidad será utilizada en la adquisición de enseres domésticos para cubrir las necesidades de casa hogar que se ha beneficiado con los donativos que les hacen llegar diferentes organismos y asociaciones.

Otro de los proyectos que aterrizarán próximamente es solicitar apoyo al Banco de alimentos para que les doten de comida para atender a los 19 menores de edad que se encuentran resguardados en la casa hogar mientras se resuelve la situación jurídica de sus padres.

Mientras que el Banco de Alimentos con sede en Acuña, Coahuila aprueba la solicitud de donación, se está recurriendo a los bienhechores de quien reciben apoyo frecuentemente para la manutención de los niños. Afortunadamente en la región Carbonífera y en los Estados Unidos siempre encuentran apoyo a sus demandas y necesidades de la casa hogar, pero sí es necesario la ayuda del banco de alimentos para que les donen artículos de primera necesidad porque en ocasiones se les complica obtener recursos económicos para la adquisición de víveres.