Recibe Tania al Doctor Ocaña

Muzquiz, Coahuila.- En un emocionante y enriquecedor acontecimiento, la Clínica Municipal de Múzquiz, que dirige la alcaldesa Tania Flores Guerra, tuvo el honor de recibir al destacado neurólogo, Dr. Luis Alberto Ocaña Hernández. Este evento no solo marcó un hito en el ámbito de la salud neurológica infantil, sino que también resaltó el compromiso de la comunidad con el bienestar de sus pequeños ciudadanos.

Con pasión y compromiso palpables, el Dr. Ocaña Hernández compartió sus vastos conocimientos y experiencia en el campo de la neurología. Su enfoque se centró en la importancia crucial de la atención neurológica desde los primeros años de vida. Sus palabras resonaron profundamente, proporcionando un camino claro y concreto para garantizar el óptimo desarrollo cerebral de los niños de Múzquiz.

Este evento ejemplar no habría sido posible sin la dedicación y colaboración de individuos comprometidos con la causa. Un agradecimiento especial se extiende a la Alcaldesa Tania Flores por su liderazgo visionario en la búsqueda de mejorar la salud infantil en la localidad. Asimismo, expresamos nuestro sincero reconocimiento a la Psicóloga Isela Favela, a Karla Jiménez y a Anahí Lazarín, cuyos esfuerzos enriquecieron aún más este evento trascendental.

La Clínica Municipal de Múzquiz, guiada por la visión de la Alcaldesa Tania Flores, sigue en la vanguardia de la salud infantil. Este evento reafirma que la salud cerebral de los niños es un pilar fundamental que une a la comunidad en su búsqueda constante de un futuro más saludable y prometedor.