Reclama AMLO a EUA 5 mil mdp de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO 31-Aug-2023 .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó ayer que Estados Unidos no ha mandado a México el dinero que confiscó a Héctor Javier Villarreal Hernández, tesorero y titular del SAT-Coahuila en el 2005-2011.

En la mañanera, el Mandatario precisó que han pasado cuatro meses desde que Estados Unidos notificó al País la aceptación de la solicitud de recuperación de los "activos defraudados" por Villarreal, y aún no se reciben los recursos.

"Se acuerdan que nos dijeron que el dinero que habían confiscado a un funcionario de Finanzas del Gobierno de Coahuila, que le habían quitado ese dinero en Estados Unidos, que nos iban a regresar ese dinero, a ver cuánto es, deben tener ustedes el dato, lo que le quitaron, que es dinero de México", expuso.

"Pues estamos esperando que llegue el dinero, ya llevan cuatro meses y no mandan nada. Se hacen los anuncios, luego tardan mucho. Estoy haciendo un atento recordatorio, que estamos en espera de sus recursos".

En abril pasado, López Obrador informó que el Departamento de Justicia estadounidense notificó a la Fiscalía General de la República la aceptación de la solicitud de recuperación de dichos "activos", que equivalen a 4 mil 813 millones de pesos.

Villarreal Hernández, quien fue el responsable de contratar unos 35 mil millones de pesos en deuda estatal entre 2005 y 2011 de forma ilegal y opaca, fue detenido en 2012 en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración.

Desde 2014, el ex funcionario estatal es colaborador de la justicia federal de Estados Unidos en varios litigios.

En ese entonces, el Jefe del Ejecutivo pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que el dinero se destine a la campaña para prevenir la drogadicción.

"Estoy haciendo un atento recordatorio (que son 246 millones de dólares), que estamos en la espera de esos recursos, que tienen que ir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y es un dinero que ayuda mucho", añadió López Obrador.

