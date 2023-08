Reclaman apoyo sobrevivientes del Pinabete

VILLA DE AGUJITA, COAH.- " De los sobrevivientes nadie habla somos los olvidados de una tragedia que enlutó diez hogares de nuestros compañeros, hasta la fecha nadie nos regaló alguna despensa sobrevivimos por un corto tiempo con la terminación que me dieron de seis mil pesos era eso o nada"

Con la tristeza reflejada en su rostro Héctor Javier Diaz Esquivel señaló que aún le quedaron secuelas de la tragedia, a pesar de eso ni siquiera fueron valorados por el departamento de medicina de trabajo del seguro social cuando ocurrieron los hechos.

De este accidente sufrió daños en el oído, dolores de cabeza y la vista dañada, en cuanto al apoyo psicológico mencionó que los sobrevivientes tenían que acudir al seguro social de Acuña pero no terminó las terapias debido a que ya no contaba con recursos económicos para asistir, aunque ningún psicológico le va a quitar lo que vivió abajo es algo que no se olvidará jamás. Dijo el entrevistado.

Con tristeza recordó el fatídico día 3 de agosto del año 2022, solamente escuchó cuatro estallidos y de repente llegó el agua en segundos, alcanzando los 40 metros de altura, de inmediato buscó la manera de salir del pozo minero acompañado de sus compañeros mediante las mangueras para llegar a la superficie," solo porque Dios quiso estamos vivos y contando la tragedia"

En la actualidad Héctor Javier se dedica a la albañilería después de 25 años que pasó trabajando en las diferentes minas de la Región para poder mantener a sus cuatro hijos que ya están casados y ahora goza de sus nietos.