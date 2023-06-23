Reclutan a policías

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe invita a hombres y mujeres a participar en el reclutamiento de personal que se llevará a cabo el próximo martes 27 de junio.

En el marco de la Feria del Empleo “Solo faltas tú”, a realizar en la Plaza de Armas, la corporación policial recibirá las solicitudes de quienes quieran integrarse a las labores de prevención y vigilancia.

Los interesados deben ser ciudadanos mexicanos, contar de 18 a 35 años y gozar de buen estado de salud; de igual forma, tener la preparatoria terminada y, en el caso de los hombres, la cartilla militar liberada.

“Para el alcalde Chema Morales la seguridad es prioritaria por lo que mantenemos la convocatoria abierta en forma permanente a fin de captar solicitudes y ampliar nuestro estado de fuerza”, comentó Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública en la localidad.

Cada uno de los aspirantes deberá acreditar los exámenes de control de confianza para, posteriormente, tomar el Curso de Formación Policial Inicial.

La Policía Preventiva Municipal ofrece un sueldo inicial de 15 mil pesos mensuales, libres de impuestos, con capacitación permanente y oportunidad de crecimiento.