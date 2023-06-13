Reclutan personal en Pasta de Conchos

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Representantes de una empresa que tomó el mando de los trabajos para el rescate en Pasta de Conchos, arribaron la mañana de ayer a la plaza Hidalgo a fin de reclutar personal.





“Quieren 40 personas para mano de obra sin embargo puros jóvenes destacó Don Ricardo Cruz Ríos añadiendo que desafortunadamente la juventud de ahora no quiere trabajar y en el caso de los adultos mayores pues ya no se les toma en cuenta”.

Indicó que hay mineros que ya laboraron en el rescate en Pasta de Conchos, a ellos les hablaron pues son los que conocen la mina al haber colaborado en la instalación concreto y los vaciados, pero a algunos los están regresando.

La empresa quiere contar con personal que tenga conocimiento de cómo utilizar las palas mecánicas, los yucles y uno que otro albañil.

Por su parte los representantes de la constructora manifestaron que debido a un convenio de confidencialidad con CFE no brindarían información alguna sobre el reclutamiento realizado, únicamente se avocaron a señalar que estarían en este mineral por lo pronto.