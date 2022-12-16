Recolección de basura,Prioridad de Sabinas

Sabinas, Coahuila .- La administración municipal 2022- 2024 Sabinas, compromiso de todos, que preside Diana Haro Martínez, en atención a la ciudadanía, para la recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, recolecta entre 70 y 75 toneladas diarias de basura en las diferentes colonias, Villas y comunidades del municipio, que incluye también vialidades y espacios públicos. El servicio se presta con un total de 39 trabajadores del departamento y 6 camiones recolectores en tres turnos; todo se deposita en el relleno sanitario local ubicado lejos de la mancha urbana en un predio propiedad de un particular

Para mantener un orden, por disposición de la alcaldesa Diana Haro Martínez, se maneja a diario una agenda de recorridos en cada turno, para ubicar qué sectores corresponden a las unidades y que las familias estén enteradas del día que pasarán por su domicilio. Es importante señalar que los recorridos nocturnos, es decir en el turno de tercera, se procura lo que haya quedado como rezago por determinada causa.

Además, este 2022 se cumplió la petición de los vecinos de la Villa de Cloete para retirar de este sitio, debido a la problemática que representaba el basurero con más de 30 años estaba en ese sitio.

Lo anterior se logró con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el secretario de Gobierno Fernando Donato de las Fuentes Hernández, la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente y el comité integrado por habitantes de la población, en coordinación con la presidencia municipal quienes concretaron acuerdos, dónde incluye respetar lineamientos de la SEMA, además la realización de un proyecto a corto plazo para un relleno sanitario a efecto de que sea el depósito final.