Recolectarán alimentos los días 17 y 18

SABINAS, COAHUILA.- La campaña de recolección de alimentos no perecederos continuará el próximo sábado 17 y domingo 18 de diciembre con el fin de armar aproximadamente 100 despensas para apoyar a familias de escasos recursos.

Mario Rodríguez Berrones presidente del Club de Leones de Sabinas AC, señaló que cada mes los socios de este club apoyan para la donación de 90 despensas a igual número de familias que requieren la ayuda.

Dijo que esta es una actividad anual, siempre se solicita a la comunidad de este municipio a quienes deseen ayudar para lograr armar un buen número de despensas y poder servir a quienes menos tienen.

Señaló que dentro de los alimentos no perecederos caben las latas de alimentos de todo tipo, arroz, frijol, pastas, aceite, leche en tetrapack, pañales, fórmula para niño entre otras donaciones, todo es bienvenido.

Los miembros de este Club se colocarán a la salida de tiendas departamentales para recibir las donaciones.

Por otra parte comento que en los próximos días tendrán la tradicional posada navideña para los aproximadamente 180 socios y sus familias, habrá cena-baile, música y rifa de regalos.

A este festejo han invitado a clubes hermanos para que acudan a convivir con todos.

