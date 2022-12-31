Recomienda PC evitar pirotecnia

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de que las familias coahuilenses disfruten de la celebración de fin de año de manera segura, la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado emitió una serie de recomendaciones a la población para prevenir accidentes por el manejo de pirotecnia.

Francisco Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección Civil, señaló que es importante que las personas que compren juegos pirotécnicos, lo hagan en establecimientos que cuenten con los permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y revisados tanto por la Subsecretaría de Protección Civil como por la Unidad Municipal.

Pidió a la población realizar un manejo seguro de los fuegos artificiales, porque su mal uso puede ocasionar desde quemaduras hasta pérdida de extremidades y lesiones auditivas, o hasta la muerte.

Exhortó a los padres de familia que los menores de entre cinco y 14 años de edad no utilicen ese material.

Añadió que en todo momento los menores deben estar acompañados de un adulto, quien deberá ser quien queme la pirotecnia, a fin de evitar alguna quemadura.

Es necesario tener siempre a la mano un extinguidor y botiquín, así como los teléfonos de emergencia para solicitar apoyo en caso de sufrir algún accidente.

“Se trabaja en coordinación con diversas autoridades estatales y municipales con el objetivo de realizar acciones preventivas para que la quema de material pirotécnico se realice de forma ordenada y sin riesgos para los habitantes”, dijo.

En caso de algún accidente, recomendó acudir a la unidad de salud más cercana o llamar al número de emergencias 911.